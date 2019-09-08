Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Польские таможенники задержали 126 тысяч пачек контрабандных беларусских сигарет

Крупная партия контрабандных сигарет беларусского производства изъята в Польше. Сотрудники налоговой администрации Подляшского таможенного и налогового управления выявили контрабанду в Будзиско возле польско-литовской границы. Сигареты были спрятаны в катушках электрокабеля, которые перевозил гражданин Литвы.
1 из 3
Согласно сопроводительным документам в кузове находились катушки электрического кабеля. Четыре из них были переделаны так, чтобы внутри можно было спрятать сигареты.

Польские таможенники 12 часов выгружали и считали сигареты. Всего перевозилось 126 тыс. пачек. Убытки из-за не уплаченных акцизов оценены в 2,8 млн злотых (около 730 тыс долларов), сообщает Налоговая администрация Польши.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru