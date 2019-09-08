Согласно сопроводительным документам в кузове находились катушки электрического кабеля. Четыре из них были переделаны так, чтобы внутри можно было спрятать сигареты.





Польские таможенники 12 часов выгружали и считали сигареты. Всего перевозилось 126 тыс. пачек. Убытки из-за не уплаченных акцизов оценены в 2,8 млн злотых (около 730 тыс долларов), сообщает Налоговая администрация Польши.



