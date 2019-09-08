



«Моему сыну в школе заявили, что байка с капюшоном – не деловой стиль. А если бы она была без капюшона – другое дело, тогда можно», – рассказал Kp.by родитель из Минска Сергей. И дополнил историю тем, что с дочерью его коллеги случилась аналогичная история –девочке запретили ходить в школу в черных джинсах, потому что на тех сзади есть карманы.





Увы, что грозит детям за «неправильный» деловой стиль, не уточнили. Можем лишь предположить, что с порога школы таких учеников отправляют домой переодеваться и, возможно, ставят «неуд» в дневник.





Что говорит Министерство образования:





Несколько лет назад Минобразования рассказывала школам о своем видении делового стиля одежды, но конкретных примерах на вещах в этом рассказе не было. Начальница управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова рассказала, что все школы закрепляют свои требования к деловому стилю одежды учеников в уставах учреждений. «Школа может для себя определить цвет в одежде учеников, например красный – и все в нем могут ходить. Или в акте могут быть прописаны отдельные элементы: галстуки, жилетки, нашивки с эмблемой школы на рукавах», – объяснила Каржова.









Есть и хорошая новость – родители, в теории, могут остудить пыл школьной администрации по поводу делового стиля одежды: «Можно поднять вопрос на родительском, классном собраниях. К этому должны прислушаться и обсудить на совете. Родителям в любом случае должны аргументированно ответить. Если в документах будет закреплено, что в этой школе нельзя носить байку, придется локальные акты выполнять. Тем более, согласитесь, байка, даже однотонная – это все-таки, скорее, спортивный стиль», – констатировала Каржова.