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Минским школьникам запретили носить джинсы с карманами. Они имели право?

Третье сентября перевернули не так давно – прошла всего одна неделя с начала учебного года, а родители белoрусcких школьников уже недовольны поведением школьных администраций. Например, в редакцию "Комсомолки"прислали несколько жалоб на странные требования к деловому стилю одежды.


«Моему сыну в школе заявили, что байка с капюшоном – не деловой стиль. А если бы она была без капюшона – другое дело, тогда можно», – рассказал Kp.by родитель из Минска Сергей. И дополнил  историю тем, что с дочерью его коллеги случилась аналогичная история –девочке запретили ходить в школу в черных джинсах, потому что на тех сзади есть карманы.

Увы, что грозит детям за «неправильный» деловой стиль, не уточнили. Можем лишь предположить, что с порога школы таких учеников отправляют домой переодеваться и, возможно, ставят «неуд» в дневник. 

Что говорит Министерство образования: 

Несколько лет назад Минобразования рассказывала школам о своем видении делового стиля одежды, но конкретных примерах на вещах в этом рассказе не было. Начальница управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова рассказала, что все школы закрепляют свои требования к деловому стилю одежды учеников в уставах учреждений. «Школа может для себя определить цвет в одежде учеников, например красный – и все в нем могут ходить. Или в акте могут быть прописаны отдельные элементы: галстуки, жилетки, нашивки с эмблемой школы на рукавах»,  – объяснила Каржова. 


Есть и хорошая новость – родители, в теории, могут остудить пыл школьной администрации по поводу делового стиля одежды: «Можно поднять вопрос на родительском, классном собраниях. К этому должны прислушаться и обсудить на совете. Родителям в любом случае должны аргументированно ответить. Если в документах будет закреплено, что в этой школе нельзя носить байку, придется локальные акты выполнять. Тем более, согласитесь, байка, даже однотонная – это все-таки, скорее, спортивный стиль»,  – констатировала Каржова. 
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