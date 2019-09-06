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Белорусы впервые стали больше тратить на отдых, чем на лекарства

Летний сезон внес корректировки в покупательское поведение населения Беларуси. Впервые с начала исследований Нацбанком данного фактора, белорусы стали тратить больше на отдых, чем на лечение.

Об этом свидетельствует анализ инфляционных ожиданий населения, подготовленный Нацбанком на основании опроса 2 тысяч жителей страны в августе 2019 года. Данный опрос проводится 4 раза в год, начиная с ноября 2017 года. В нем традиционно задается вопрос о том, какие крупные расходы за последние 3 месяца совершили респонденты. В нынешнем августе, впервые с начала исследований, белорусы ответили, что больше всего средств потратили на отдых, поездки по Беларуси и заграницу. Такой ответ дали 15,7% респондентов.

Сперва отдых, затем лечение


Любопытно, что в мае, когда данный опрос проводился в предыдущий раз, отдых оказался самым непопулярным ответом. В него вложили средства лишь 5,4% респондентов.

В августе 2018 года эта статья расходов также не являлась популярной. Тогда на нее потратились менее 10% опрошенных.  

На лечение (свое, детей, родственников), судя по опросу, проведенному в нынешнем августе, потратились 13,9% опрошенных. В мае такие траты совершили 14,4% респондентов.

Покупки компьютерной техники, планшета, смартфона, мобильного телефона и т.п. в августе совершили 11,2% опрошенных. В мае аналогичные расходы были у 11,5% респондентов .

В прошлом месяце на четвертом месте по расходам были покупка бытовой техники (9,8%), а на пятом -  покупка/ремонт автомобиля (9,2%). В мае на бытовую технику раскошелились 11,1% белорусов, а на  покупку/ремонт автомобиля – 9,4%.

В августе на покупку/ремонт жилья, дома, дачи израсходовали крупные денежные средства 8,7% опрошенных, на образование (свое, детей) – 6,3%.

В мае  на покупку/ремонт жилья, дома, дачи потратились 8,1% респондентов, а на образование (свое, детей) – 7,6%.

Вместе с тем, самым популярным ответом белорусов остается заверение, что крупных расходов в последние 3 месяца у них не было. В августе так ответило 35,8% респондентов, в мае - 43,5%. То есть количество крупных трат летом увеличилось в целом, из-за чего, видимо, и произошел релаксационный бум. 


Ожидания инфляции выросли


Согласно опросу, в августе в Беларуси выросли инфляционные ожидания населения в целом. В частности, 82,3% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены в стране будут расти быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Количество респондентов, которые считают, что в ближайший год инфляция ускорится или сохранит нынешнюю динамику, оказалось максимальным за все время исследований.

Однако, как отметил в ходе прошедшего в Минске медиазавтрака директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, обычно инфляционные ожидания населения близки к фактической инфляции. Однако, когда говорится, что "инфляционные ожидания могут повлиять на динамику инфляции, то мы говорим об ожиданиях компаний, а не населения", - пояснил экономист.
Источник: Thinktanks.by
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