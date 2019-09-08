Минчанин получил пять лет за выброшенный из окна мусор
Минский 49-летний индивидуальный предприниматель устроил застолье в своей квартире на улице Лобанка, 40. Решив позже выбросить мусор, он выкинул две пустые бутылки из под водки с 12 этажа, рассказывают «Минск-Новости».
Одна из бутылок упала на голову проходящей возле этого дома женщины. Ее брат, бывший свидетелем происшествия, вызвал скорую и милицию. Минчанку с ушибленной раной головы доставили в больницу. Позже медики диагностировали у нее также ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа. Такие травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.
В отношении мужчины, выбросившего бутылки, возбудили уголовное дело. Он настаивал на своей невиновности, уверял, что умысла на причинение кому-либо телесных повреждений и хулиганского мотива у него не было. Кроме того, подсудимый до последнего утверждал, что никакого отношения к этим бутылкам не имеет. Но наличие его отпечатков пальцев на выброшенной таре свидетельствовало об обратном.
За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы, а также постановил выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
10:55 08/09/2019