Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минчанин получил пять лет за выброшенный из окна мусор

Минский 49-летний индивидуальный предприниматель устроил застолье в своей квартире на улице Лобанка, 40. Решив позже выбросить мусор, он выкинул две пустые бутылки из под водки с 12 этажа, рассказывают «Минск-Новости».

Одна из бутылок упала на голову проходящей возле этого дома женщины. Ее брат, бывший свидетелем происшествия, вызвал скорую и милицию. Минчанку с ушибленной раной головы доставили в больницу. Позже медики диагностировали у нее также ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа. Такие травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.

В отношении мужчины, выбросившего бутылки, возбудили уголовное дело. Он настаивал на своей невиновности, уверял, что умысла на причинение кому-либо телесных повреждений и хулиганского мотива у него не было. Кроме того, подсудимый до последнего утверждал, что никакого отношения к этим бутылкам не имеет. Но наличие его отпечатков пальцев на выброшенной таре свидетельствовало об обратном.


За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы, а также постановил выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru