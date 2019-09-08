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Собрать и разобрать АК-74: в школах появился новый факультатив

«С целью формирования у учеников первичных знаний и умений, необходимых для защиты суверенитета Республики Беларусь».


Два новых факультатива для учащихся VIII-IX классов — «Школа юных защитников Отечества» и «Введение в спортивнопедагогические профессии» — могут посещать школьники с этого учебного года, пишет TUT.by.

Программы занятий утверждены Министерством образования, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Факультатив «Школа юных защитников Отечества» вводится «с целью формирования у учеников первичных знаний и умений, необходимых для защиты суверенитета Республики Беларусь; мировоззренческой, информационной и поведенческой культуры».

Программа рассчитана на 70 часов — по 35 в каждом классе.


За это время у школьников обещают воспитать гражданственность и патриотизм «на основе усвоения знаний по основам военного дела и ознакомления с современным состоянием Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сформировать смелость и решительность, понимание личной ответственности за защиту своей Родины; развить способности самостоятельно оценивать обстановку, принимать решение и действовать в незнакомой ситуации».

По окончанию факультатива школьники должны будут:

- Знать современную военно-политическую обстановку, общие сведения о современной белорусской армии, разбираться в основных видах вооружения и военной техники.

- Уметь стрелять из пневматического оружия; выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; снаряжать магазин автомата Калашникова.

- Владеть основами информационной безопасности; принципами бесконфликтного поведения с окружающими.

- Уметь оказывать первую помощь при травмах, утоплении; самостоятельно эвакуироваться при чрезвычайной ситуации; определять безопасные способы поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; использовать первичные средства пожаротушения; различать признаки информационной опасности.


- Правильно вести себя в условиях ДТП; обеспечивать собственную безопасность при движении или ДТП; оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях.

Также ученики получат общие сведения об учреждениях образования государственных органов системы национальной безопасности.

Факультативное занятие «Введение в спортивнопедагогические профессии» вводится с целью «создания представления о специфике профе иональной деятельности и формирования мотивации для осознанного выбора спортивно-педагогических профессий».

Программа рассчитана на 140 часов — по 70 в каждом классе, по 2 часа в неделю.

За это время школьники получат знания по четырем модулям: «Основы истории физической культуры и спорта», «Основы педагогики и психологии физической культуры и спорта», «Анатомо-физиологические основы мышечной деятельности человека», «Общие основы теории и методики физического воспитания и теории спорта».

«Кроме того, важными ожидаемыми результатами освоения содержания факультативных занятий является сформированность устойчивого интереса к спортивнопедагогической профессии, положительной мотивации и осознанной позитивной установке на ее выбор», — говорится в программе.
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