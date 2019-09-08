Жители Могилева обеспокоены небывалым нашествием ос и шершней





Приходится иметь дело и с пчелами. На днях пчелиный рой приземлился на детской площадке во дворе дома № 36 по проспекту Шмидта. Вызванная жильцами спасатели быстро ликвидировали угрозу.





— От гнезд ос и шершней лучше держаться на расстоянии не меньше чем 3 метра. Если вынужденное соседство очень беспокоит, лучше вызвать МЧС. У спасателей есть специальные защитные костюмы, предохраняющие от укусов, после уничтожения гнезд они проводят обработку места дезинфицирующими средствами. Кстати, то, что в сентябре осы и шершни беспокоят чаще, чем весной и летом, объяснимо. В сентябре у насекомых наступает брачный период. Гнездо осы обустраивают в мае и по весне, когда их там совсем мало, его можно уничтожить самостоятельно, без риска быть покусанным. Но в начале осени популяция насекомых достигает максимального размера. Примечательно, что ее росту способствует и жаркая погода. Ведь засуха и отсутствие дождей благоприятствуют активности крылатых полосатых и их размножению, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Александр Шляхтенок.