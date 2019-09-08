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Жители Могилева обеспокоены небывалым нашествием ос и шершней

За одни только сутки могилевским спасателям может понадобиться 10-20 раз выезжать на ликвидацию гнезд жалоносных насекомых — ос и шершней. А всего с начала года в одном только Могилеве таких вызовов было уже 120, пишет «Беларусь сегодня».


Пчелиный рой на детской площадке по проспекту Шмидта. Фото: Могилевское ОУМЧС


Приходится иметь дело и с пчелами. На днях пчелиный рой приземлился на детской площадке во дворе дома № 36 по проспекту Шмидта. Вызванная жильцами спасатели быстро ликвидировали угрозу.

— От гнезд ос и шершней лучше держаться на расстоянии не меньше чем 3 метра. Если вынужденное соседство очень беспокоит, лучше вызвать МЧС. У спасателей есть специальные защитные костюмы, предохраняющие от укусов, после уничтожения гнезд они проводят обработку места дезинфицирующими средствами. Кстати, то, что в сентябре осы и шершни беспокоят чаще, чем весной и летом, объяснимо. В сентябре у насекомых наступает брачный период. Гнездо осы обустраивают в мае и по весне, когда их там совсем мало, его можно уничтожить самостоятельно, без риска быть покусанным. Но в начале осени популяция насекомых достигает максимального размера. Примечательно, что ее росту способствует и жаркая погода. Ведь засуха и отсутствие дождей благоприятствуют активности крылатых полосатых и их размножению, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Александр Шляхтенок.
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