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Минск закупит бесконтактные троллейбусы: чем они лучше и на каких маршрутах будут работать

Куда направят бесконтактные троллейбусы и чем они привлекательны для столицы, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».

В конце августа Мингорисполком принял решение о закупке до конца 2019 года по 70 автобусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом (до 15 км). Что касается автобусов, в нынешнем году это не первое пополнение парка подвижного состава «Минсктранса». А вот таких троллейбусов в белорусской столице еще не было. Тендер на поставку выиграл «МАЗ». На 2020 год запланировано приобрести еще 150 таких машин.

Чем хороша новая техника и где автономные троллейбусы можно использовать с наибольшей эффективностью, рассказали специалисты предприятия «Столичный транспорт и связь».

Прорабатывают маршруты. Так, планируют вернуть троллейбусный маршрут № 1, вместо которого сейчас работает 921-й автобусный «ДС «Зеленый Луг — 6» — станция метро «Московская» через станцию метро «Восток». В свое время вместо троллейбусного № 28 по просьбам пассажиров организовали автобусный маршрут № 133, продлив его до ДС «Карбышева». После получения новых троллейбусов с автономным ходом восстановится движение по маршруту № 28 «ДС «Карбышева» — Веснянка», только на некоторых участках не будет контактной сети.


Некоторые маршруты пока только обсуждаются. Бесконтактные троллейбусы необходимо использовать рационально и эффективно, например за счет уменьшения пробега сократить выпуск подвижного состава на линию и время в пути. Есть варианты суммирования маршрутов, за счет чего тоже повышается эффективность использования этого вида транспорта.

Автобусы маршрута № 117С «ДС «Чижовка» — ДС «Дражня» в час пик ходят через станцию метро «Автозаводская», ТЭЦ-3. Его почти полностью дублирует троллейбусный № 26, поясняют специалисты «Столичного транспорта и связи». Допустим, автобусный закрывают, с помощью бесконтактных троллейбусов комбинируют маршруты № 117С и 26 и получают один троллейбусный, на котором транспорт ходит чаще и более равномерно, чем на прежних двух. Наконец, есть троллейбусные маршруты, где регулярно случаются сбои графика в результате ДТП, обрыва контактной сети. На выручку могут прийти троллейбусы с автономным ходом.

Но сначала новая техника, скорее всего, поедет по обычным троллейбусным маршрутам, чтобы пройти обкатку, и лишь потом придет туда, где есть проблемы с контактной сетью. Возможно, очень скоро дойдет очередь и до Каменной Горки, и до новых микрорайонов в Лошице. В Каменной Горке с 2012 года планировали построить троллейбусную линию. Не сложилось. Троллейбусы с автономным ходом до 15 км могли бы стать хорошей заменой контактной сети в этом жилом районе: до ДС «Кунцевщина» контактная сеть имеется. Напомним: заряда аккумуляторов в этих машинах хватает н 15 км, батарея заряжается по ходу движения троллейбуса, так что дополнительных подстанций не требуется.


Анализ маршрутной сети и опыт других городов свидетельствуют: чтобы в городе было достаточно троллейбусов с автономным ходом, их надо активно закупать в течение ближайших трех лет. К тому времени, когда город закупит новую современную технику, троллейбусы без автономного хода станут артефактом минувшей эпохи.

На 1 сентября в парке подвижного состава «Минсктранса» — 771 троллейбус и 80 электробусов, почти все низкопольные, пятая их часть — особо большой вместимости («гармошки»). Средний возраст подвижного состава троллейбусов в столице — 9,8 года.
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