Сообщения пришли по электронной почте в контакт-центр БелЖД. «На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Большинство указанных в письме объектов проверено, взрывных устройств не обнаружено. Следователи приступили к осмотру мест происшествий», — сказано в сообщении ведомства.





Следователи осмотрели компьютер в контакт-центре БелЖД в Могилеве, на который пришло сообщение.





«Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма. По результатам осмотров будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.









Ранее о том, что торговый центр Dana Mall обследуют саперы, сообщили в милиции. Очевидцы прислали фотографии.





Следователи напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Также возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.