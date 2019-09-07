Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Смотрите, как отметили 1000-летие Бреста. Праздник продолжится и в воскресенье

Грандиозные гуляния прошли в Бресте 7 сентября по случаю 1000-летия основания города.
1 из 5

Фото: Святослав ЗОРКИЙ
 Одними из самых ярких мероприятий были Международный Парад оркестров, музыкальная и спортивная программы, научно-развлекательные шоу, гонки на гироскутерах, рыцарские турниры, пишет kp.by

А самым грандиозным шоу стал Международный карнавал. Он стартовал из трех точек, а соединились колонны в одну на улице Ленина, и затем одним строем двигались к парку культуры и отдыха. На улицы города-юбиляра люди вышли в рыцарских доспехах, старинных костюмах, в свадебных платьях, пестрой карнавальной одежде.

Вечером брестчан ждет музыкально-историческая композиция. Праздник продолжится и в воскресенье. В центре города пройдут фестиваль Дружбы, международный парад оркестров, фестиваль уличных театров, фестиваль красок.
Павел Мицкевич
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru