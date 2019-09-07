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Одними из самых ярких мероприятий были Международный Парад оркестров, музыкальная и спортивная программы, научно-развлекательные шоу, гонки на гироскутерах, рыцарские турниры, пишет kp.by





А самым грандиозным шоу стал Международный карнавал. Он стартовал из трех точек, а соединились колонны в одну на улице Ленина, и затем одним строем двигались к парку культуры и отдыха. На улицы города-юбиляра люди вышли в рыцарских доспехах, старинных костюмах, в свадебных платьях, пестрой карнавальной одежде.





Вечером брестчан ждет музыкально-историческая композиция. Праздник продолжится и в воскресенье. В центре города пройдут фестиваль Дружбы, международный парад оркестров, фестиваль уличных театров, фестиваль красок.



