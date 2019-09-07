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24-летний мужчина из Кобрина, отравившийся поганками, умер. Его жене и сыну пересадили печень

В Кобрине молодые родители и ребенок, которому 1 год 10 месяцев, отравились ядовитыми грибами, предположительно, бледной поганкой.

 Семью вначале госпитализировали в местную больницу, потом — в областную, затем маму и малыша отправили в столичный НПЦ и здесь провели трансплантацию печени. Отец же по медицинским показаниям остался в Брестской областной больнице. Несколько дней он был в коме, в ночь на субботу молодой человек умер, сообщили Tut.by родственники семьи.

Павел и Мирослав. Фото со страницы Марии в социальных сетях


Кобринские медики оказали помощь и отправили семью в областную клинику. Потом Марии и Мирославу было решено делать трансплантацию печени — их перевезли в Минск, Павел остался в областной больнице в Бресте.
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