Семью вначале госпитализировали в местную больницу, потом — в областную, затем маму и малыша отправили в столичный НПЦ и здесь провели трансплантацию печени. Отец же по медицинским показаниям остался в Брестской областной больнице. Несколько дней он был в коме, в ночь на субботу молодой человек умер, сообщили Tut.by родственники семьи.





Павел и Мирослав. Фото со страницы Марии в социальных сетях





Кобринские медики оказали помощь и отправили семью в областную клинику. Потом Марии и Мирославу было решено делать трансплантацию печени — их перевезли в Минск, Павел остался в областной больнице в Бресте.



