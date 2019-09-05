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Запугали запахом газа: в городе появился новый вид назойливого маркетинга

Чаще всего на уловку попадаются одинокие пожилые люди, к которым нежданные гости быстро входят в доверие, подсовывают на подпись договоры и выманивают деньги.

Вечерний Гродно не раз писал о различных случаях, когда гродненцам за баснословные деньги втюхивают волшебные фильтры для воды, меняют розетки и проверяют окна. 
Специалисты, у которых с юридической стороны вроде бы всё законно, придумывают новые способы заставить пенсионеров купить у них абсолютно ненужную вещь. На этот раз клиентов запугали запахом… газа.

Сказали, что в кухне нечем дышать

Бабушке Максима 88 лет. Женщина живёт на проспекте Строителей. Несмотря на то что одинокую пенсионерку часто навещают родные, в тот день, когда в двери постучались незнакомцы, у неё никого не было.


— Схема стара как мир: молодой человек говорит, что пришёл проверять газ, и идёт в кухню. Тут начинается спектакль: он водит носом и заявляет, что в квартире чувствуется запах дыма и тяжело дышать. Спрашивает у бабушки, не чувствует ли она, и предлагает купить сигнализатор, — рассказывает Максим. — Перепуганная бабушка спрашивает, сколько аппарат стоит, ей отвечают, что 220 рублей, но если она подпишет договор и купит прибор сейчас, то он обойдётся в два раза дешевле, потому что именно сегодня пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка. Бабушка, конечно же, согласилась.

Устройство закрепили в розетку и повесили на стену на двусторонний скотч.

Деньги удалось вернуть

Родные, узнав о сделке, поняли, что их обманули. Максим почитал информацию о модели сигнализатора в интернете и обнаружил, что такие предназначены для обнаружения угарного газа, а не природного. Это значит, что его использование в квартире с обычной газовой плитой просто бессмысленно.

Внук вызвал милицию, которая оформила протокол. Оказалось, что подобных случаев в районе достаточно. Максим созвонился с фирмой и потребовал вернуть деньги.

— С точки зрения заключения договора у них всё законно: ей предложили, она подпись поставила и заплатила, но, с другой стороны, чек они не выдали, кассового аппарата у них тоже нет, — вспоминает Максим. — Сначала фирма отказались возвращать деньги, мол, что демонтаж выполняется по заявкам, хотя по домам они ходят точно не по заявкам.

Затем они попросили привезти устройство в офис. Парень приехал и вернул деньги.

С документами всё в порядке, а с ценами?

В белорусском интернет-магазине мы нашли устройство, которое установили бабушке Максима. В описании прибора турецкого производства отмечено, что он обнаруживает только угарный газ и стоит 45 рублей, но никак не 109 рублей, которые отдала пенсионерка.

На сайте гродненской фирмы размещена информация, что все сигнализаторы российского производства, имеют паспорта и сертификаты. Кроме этого на сайте для большего устрашения поместили три новости о пожарах в Беларуси, на которых пострадали люди. Любопытно, что новости были выставлены в один день и больше года назад. Это странно, ведь фирма в Гродно зарегистрирована в конце марта нынешнего года.

Мы связались с кол-центром фирмы. 

Девушка сказала, что устройства предназначены для обнаружения метана, но установка сигнализаторов носит рекомендательный характер, покупать его или нет, решает клиент.

— Мастер проведёт инструктаж, проверит устройство и подключит его, — пояснили в фирме. — Важно понимать, что прибор не устранит возникшую проблему, а только просигнализирует о ней.

На вопрос, может ли мастер проверить газовое оборудование, в фирме ответили, что сотрудники занимаются только установкой сигнализаторов.

Проверить настоящего газовщика можно по телефону

Мы обратились в ПУ «Гродногаз», чтобы выяснить, как отличить работника предприятия от постороннего.

— Проводить проверку газового оборудования имеют право только сотрудники нашего предприятия. Посторонним делать это запрещено, и те рекомендации, которые они дают, не имеют силы, выполнять их необязательно, — рассказали в ПУ «Гродногаз».


Если неизвестный представляется сотрудником Гродногаза, то проверить, работает ли он там, можно по телефону 162. Настоящие газовщики имеют гербовые удостоверения, беджи, спецодежду с названием предприятия и видеорегистратор. Если в доме проводятся плановые работы, об этом предупреждают заранее, вывешивая объявления на подъездах.

Специалисты подтвердили, что датчики угарного газа эффективно устанавливать разве что в домах с газовыми колонками. Для обычной плиты применяются устройства, обнаруживающие метан. Но ещё раз повторимся — устанавливать их необязательно.
Евгений Лебедь
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