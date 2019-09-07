В числе лиц, которые были освобождены в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, был Павел Гриб, похищенный в Гомеле, пишет Наша нива.





По словам Павла Гриба, его схватили и посадили в микроавтобус. Гриб обратил внимание, что, если в случае смерти милиционера в Могилеве его перемещения не раз попадали на камеры видеонаблюдения, видеозапись момента его похищения и движения автомобиля людей, которые его вывезли, не была опубликована.





21-летний — а на момент задержания 19-летний — Павло Гриб был обвинен в подготовке террористического акта на территории России.









Гриб исчез в Гомеле 24 августа 2017 года, а его задержание было официально оформлено в Смоленской области России. Адвокаты Гриба предполагали, что его незаконно похитили на территории Беларуси.



