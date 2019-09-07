Индия не смогла стать четвертой страной, посадившей космический аппарат на Луну
Индийская организация космических исследований потеряла связь со своим аппаратом за считаные секунды до касания поверхности спутника.
Фото: hightech.fm
Спуск индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" на поверхность Луны завершился неудачей. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Спускаемый модуль "Чандраяна-2" сближался с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 км от поверхности спутника. В Индийской организации космических исследований сообщили, что связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.
Как сообщил глава космического агентства Кайласавадиву Сиван, снижение лунного аппарата проходило нормально, и сейчас необходимо проанализировать полученные данные.
На борту спускаемого модуля "Викрам", названного по имени основателя индийского космического агентства, находился луноход, который должен был изучать лунную поверхность, искать воду и минералы и регистрировать сейсмическую активность.
Если бы все прошло удачно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей космический аппарат на Луну. На данный момент это удалось только трем странам – США, Китаю и бывшему СССР.
18:36 07/09/2019