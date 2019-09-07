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Индия не смогла стать четвертой страной, посадившей космический аппарат на Луну

Индийская организация космических исследований потеряла связь со своим аппаратом за считаные секунды до касания поверхности спутника.

Фото: hightech.fm


Спуск индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" на поверхность Луны завершился неудачей. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Спускаемый модуль "Чандраяна-2" сближался с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 км от поверхности спутника. В Индийской организации космических исследований сообщили, что связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.

Как сообщил глава космического агентства Кайласавадиву Сиван, снижение лунного аппарата проходило нормально, и сейчас необходимо проанализировать полученные данные.

На борту спускаемого модуля "Викрам", названного по имени основателя индийского космического агентства, находился луноход, который должен был изучать лунную поверхность, искать воду и минералы и регистрировать сейсмическую активность.

Если бы все прошло удачно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей космический аппарат на Луну. На данный момент это удалось только трем странам – США, Китаю  и бывшему СССР. 
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