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Спуск индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" на поверхность Луны завершился неудачей. Об этом сообщае т Русская служба ВВС.





Спускаемый модуль "Чандраяна-2" сближался с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 км от поверхности спутника. В Индийской организации космических исследований сообщили, что связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.





Как сообщил глава космического агентства Кайласавадиву Сиван, снижение лунного аппарата проходило нормально, и сейчас необходимо проанализировать полученные данные.





На борту спускаемого модуля "Викрам", названного по имени основателя индийского космического агентства, находился луноход, который должен был изучать лунную поверхность, искать воду и минералы и регистрировать сейсмическую активность.





Если бы все прошло удачно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей космический аппарат на Луну. На данный момент это удалось только трем странам – США, Китаю и бывшему СССР.



