Погода шепчет. В воскресенье сохранится очень теплая и сухая погода
В ближайшие сутки, 8 сентября, в Беларуси ожидается очень теплая и сухая погода.
Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, лишь на западе страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный — ночью слабый, а днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, местами будет холоднее — 5-8 выше нуля. Днем обещают 21-27 со знаком плюс, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.
19:47 07/09/2019