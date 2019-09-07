Погода шепчет. В воскресенье сохранится очень теплая и сухая погода

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, лишь на западе страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.





Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный — ночью слабый, а днем умеренный.





Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, местами будет холоднее — 5-8 выше нуля. Днем обещают 21-27 со знаком плюс, передае т БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.



