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Погода шепчет. В воскресенье сохранится очень теплая и сухая погода

В ближайшие сутки, 8 сентября, в Беларуси ожидается очень теплая и сухая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, лишь на западе страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный —  ночью слабый, а днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, местами будет холоднее —  5-8 выше нуля. Днем обещают 21-27 со знаком плюс, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.
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