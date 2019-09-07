







В населенный пункт приехали гаишники совместно с участковым инспектором. Слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей.





Рядом находился представитель цирка «Диво» — организации-владельца животного. Он пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища.









В этом случае обошлось без происшествий. Сотрудники милиции помогли вернуть животное обратно в загон.



