Незаметно прошел таможню. Слон вышел из загона и погулял в белорусской деревне
Жительница деревни Большие Лепесы Кобринского района рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон, сообщает МВД.
В населенный пункт приехали гаишники совместно с участковым инспектором. Слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей.
Рядом находился представитель цирка «Диво» — организации-владельца животного. Он пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища.
В этом случае обошлось без происшествий. Сотрудники милиции помогли вернуть животное обратно в загон.
17:45 07/09/2019