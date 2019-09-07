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Телеведущий Владимир Познер назвал главную проблему России

Он заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.

Варвара Гертье / РИА Новости

По его словам, из этой проблемы «вытекают все остальные». «Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР», — уточнил журналист.

Познер подчеркнул, что советские люди — «продукт другого, более не существующего, общества». Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.

«Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности», — уверен Познер.

Ранее Владимир Познер заявил, что интеллигенция в России была уничтожена в течение XX века, пишет lenta.ru
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