Телеведущий Владимир Познер назвал главную проблему России
Он заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.
Варвара Гертье / РИА Новости
По его словам, из этой проблемы «вытекают все остальные». «Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР», — уточнил журналист.
Познер подчеркнул, что советские люди — «продукт другого, более не существующего, общества». Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.
«Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности», — уверен Познер.
Ранее Владимир Познер заявил, что интеллигенция в России была уничтожена в течение XX века, пишет lenta.ru
17:36 07/09/2019