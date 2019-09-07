Телеведущий Владимир Познер назвал главную проблему России

Варвара Гертье / РИА Новости





По его словам, из этой проблемы «вытекают все остальные». «Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР», — уточнил журналист.





Познер подчеркнул, что советские люди — «продукт другого, более не существующего, общества». Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.





«Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности», — уверен Познер.



