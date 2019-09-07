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Кто идет на смену нынешней верхушке «воровского» мира?

Самые молодые «воры в законе».

Профессор, Гега Озургетский, Реваз и Осетрина Младший

За последнее десятилетие у всех на слуху были такие авторитетные «воры в законе», как уже покойные Дед Хасан, Япончик, ныне здравствующие — Таро, Шакро Молодой, Гули и многие другие. Однако им на смену уже идет новое поколение «законников», многим из которых сейчас нет еще и 30 лет.

Благодаря преданности «воровским» идеям и вращению в этих кругах они также пошли по стопам криминала. 

Так, в 21 год был коронован Гига Петриашвили (Профессор, Гига Кахетинец). Сейчас ему 28 лет. Контролирует банды, занимающиеся квартирными кражами, а также барсеточников. Инициатором наделения его «воровскими» полномочиями стал 62-летний «законник» Важа Биганишвили (Важа Тбилисский). Кроме того, среди его крестных — влиятельнейший представитель греческого клана Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский). За минувшие 7 лет к нему не возникало никаких претензий или вопросов со стороны остальных «воров». 

Вместе с Профессором и тоже в 21 год (сейчас ему 27 лет) стал «законником» Георгий Киладзе (Гега Озургетский). Это, можно сказать, семейная стезя — в его коронации участвовал его кузен, «законник» Сандрик Курасбедиани. Также является «вором» и дядя Гиги — Дато Црипа. Правда, спустя два года после коронации Гига попал «под конфликт» почти на девять месяцев с подачи «воров в законе» Тавы и Шотико. Они не признали его, однако позже все же восстановили его в правах. В 2017 года на Озургетского в Украине было заведено уголовное дело по покушению на убийство в пункте временного пребывания иностранцев. Гига ударил ножом узбека за нанесенное оскорбление. На днях он был депортирован в Украину из Болгарии. Его ждет суд.

Максим Французов (Макс Француз) был коронован в 2013 году в 23 года. В коронации участвовали более десяти воров, среди которых были Жора Ташкентский и братья Гизо и Гела Кардава. Судимость заработал на грабеже (ст. 161 УК РФ). Однако «корону» не удержал — уже спустя несколько месяцев, находясь в колонии Хакасии, под давлением администрации отрекся от своего статуса. 

После освобождения в октябре 2014 года Французов попытался восстановиться в правах, однако не нашел понимания среди «законников». В августе 2015 года за нелестные высказывания в адрес одного из бывших «коллег по цеху» на него было совeршено покушение во дворе его дома в Москве. Получив тяжелые огнестрельные ранения, Француз чудом выжил. Однако после пережитого у него развилoсь психическое заболевание и спустя еще несколько лет он покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры на 7-м этаже. 


Сергей Асатрян (Осетрина Младший), являясь сыном другого известного вора — Эдуарда Асатряна (Эдик Тбилисский), был «коронован» в Москве 11 лет назад в 21 год такими ворами, как Япончик, Дед Хасан, Вася Воскрес, Вагон и другими. Был судим по ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), а ныне отбывает срок по ст. 163 ч.3 УК РФ (вымогательство). Многократно лишался своего титула, восстанавливал его и вновь лишался. Целый ряд «воров» до сих пор не признает его статус. 

Наконец, Реваз Убилава (Реваз, Резико Джварский) также стал «вором в законе» в 21 год (сейчас ему 26). Подход к нему был сделан ворами из так называемого «сухумского» клана. Но и его «воровская» карьера была полна неприятных инцидентов. Еще будучи в статусе «стремящегося», Реваз был жестоко избит представителями недружественной «воровской» семьи, нарочно сломавшими ему обе руки. Следующее нападение на него было совершено, когда он уже был «вором». И снова это были люди из того же недружественного клана. Наконец, год назад Реваз опять был избит и «развенчан» за не достойное «вора» поведение — причем на этот раз это сделал один из его крестных — Коба Сухумский.

   
crimerussia.com
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