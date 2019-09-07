Где в Европе продают самый дорогой и дешевый алкоголь
Европейское статистическое агентство опубликовало результаты исследования об уровне цен на алкоголь в странах Евросоюза в 2018 год.
Так, цены на алкогольные напитки были самыми высокими в Финляндии (на 82% дороже, чем в среднем в ЕС). В первую пятерку также вошли Ирландия (+ 77%), Швеция (+ 52%), Греция (+ 33%) и Большая Британия (+ 29%).
Алкоголь по ценам ниже средних продается в магазинах Франции (на 6% дешевле), Литвы (- 6%), Германии (- 11%), Польши (- 14%), Испании (- 16%), Чехии (- 18%) и Венгрии (- 23%).
Самый дешевый алкоголь в Болгарии и Румынии, где он стоит на 26% меньше, чем в среднем в Евросоюзе, пишет belsat.eu
15:00 07/09/2019