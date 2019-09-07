У мясоедов - инфаркт, у веганов - инсульт. Новое исследование

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Ученые провели масштабное многолетнее исследование, которое показало, что рацион веганов и вегетарианцев снижают риск возникновения сердечных заболеваний, но повышают вероятность инсульта, пишет korrespondent.net . При этом общий уровень смертности для вегетарианцев и мясоедов совершенно одинаков. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Главный принцип здорового питания остался прежним

В ходе масштабного исследования, продолжавшегося 18 лет, ученые наблюдали за диетой и образом жизни 48 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в Британском медицинском журнале.





В исследовании оксфордских медиков принимали участие 16 тысяч вегетарианцев, включая веганов (их пришлось объединить с вегетарианцами из-за небольшого числа); 7,5 тысячи пескетарианцев - то есть людей, употребляющих рыбу, но не мясо; 24 тысячи человек, которые едят мясо.





Кроме того, во внимание принимались история заболеваний, пристрастие к курению и физическая активность участников исследования.





В общей сложности было зафиксировано 2820 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 1072 случая инсульта.





Среди пескетарианцев риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 13 процентов меньше, чем у мясоедов, а у веганов и вегетарианцев - на 22 процентов меньше. Но у последних риск инсульта оказался на 20 процентов выше.









Склонность к инсульту среди людей, употребляющих исключительно растительную пищу, ученые склонны связывать с низким содержанием витамина В12, которым богато мясо и молочные продукты. Этот витамин важен для для кровообращения и нервной системы.





Стоит также отметить, что инсульты в мире происходят в три раза реже, чем инфаркты и другие болезни сердца.





Вегетарианство в этом веке становится все более популярной диетой не только из-за этических соображений. Животноводство - это 14 процентов всех выбросов, ответственных за ускорение процессов потепления и загрязнение окружающей среды.





Кроме того, что окружающая природа и животные страдают, миллиард человек в мире голодают, три миллиарда питаются неполноценно, а два миллиарда переедают и болеют ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.





Как показало глобальное исследование, опубликованное в журнале Lancet в апреле этого года, неправильное питание становится причиной каждой пятой преждевременной смерти. Подробно в материале Лидер Украина: каждый пятый умирает из-за питания.









Полученные оксфордскими учеными результаты не позволяют выдвинуть какие-то новые диетические рекомендации, кроме хорошо известного принципа: наиболее полезно для здоровья - питаться разнообразно.





Несмотря на длительные и масштабные исследования статистически значимых различий по смертности между вегетарианцами и мясоедами обнаружить не удалось.



