Об этом сообщает издание Daily Mail.





Султан выразил сожаление, что решения, которые он принимал в своей частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях. Он также выразил неудовольствие в связи с появлением в интернете его личных фотографий и ложной информации о его жизни.









"Дворец Келантана глубоко возмущен и осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел, — говорится в официальном заявлении султана. — Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии".





После развода Воеводина выложила в Instagram несколько снимков Мухаммада V и утверждала, что он называл детей "главной мечтой его жизни".



