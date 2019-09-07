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Все могут короли: бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москва"

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, считает, что наделал ошибок в личной жизни.

 Об этом сообщает издание Daily Mail.

Султан выразил сожаление, что решения, которые он принимал в своей частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях. Он также выразил неудовольствие в связи с появлением в интернете его личных фотографий и ложной информации о его жизни.


"Дворец Келантана глубоко возмущен и осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел, — говорится в официальном заявлении султана. — Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии".

После развода Воеводина выложила в Instagram несколько снимков Мухаммада V и утверждала, что он называл детей "главной мечтой его жизни".
ru.oxu.az
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