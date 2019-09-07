Сколько стоит получить второе гражданство за инвестиции

Ирина Романенко, старший консультант отдела по работе с частными клиентами компани старший консультант отдела по работе с частными клиентами компани и EY





Как получить иностранное гражданство или вид на жительство, какие преимущества можно из этого извлечь – этими вопросами продолжают интересоваться как предприниматели, так и люди, далекие от бизнеса. Зачастую этот интерес взаимен: в притоке состоятельных граждан и высококвалифицированных специалистов заинтересованы многие страны. Более 30 государств запустили программы, позволяющие быстро получить гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции.









У стремления получить еще один паспорт или свидетельство о виде на жительство могут быть самые разные причины. Как минимум, паспорт, например, страны Евросоюза позволяет свободно и без виз посещать более 150 стран. Это возможность обеспечивать себя и семью квалифицированной медицинской помощью, получать или давать детям качественное образование, вести бизнес в экономически развитых странах, позволяющих сохранять и приумножать капитал, а также пользоваться новейшими банковскими продуктами и финансовыми инструментами. Наконец, второе гражданство может быть своего рода гарантией стабильности на случай, если на родине ухудшатся условия для проживания или ведения бизнеса.





Наиболее привлекательными для инвесторов являются некоторые европейские страны, например Мальта, Кипр, Италия, а также страны Карибского бассейна: Сент-Китс и Невис, Доминика, Гренада, Сент-Люсия.

Цена гражданства

У каждой страны свои условия получения гражданства за инвестиции. Карибские страны зачастую более лояльны к претендентам, чем европейские, их паспорт можно получить за 3–5 месяцев, не переезжая в страну и не проживая там. В Европе же это более длительный и трудоемкий процесс, да и расходы будут существенно выше, особенно если дело касается получения паспорта.





Наиболее востребованы сегодня мальтийская и кипрская программы гражданства в обмен на инвестиции. На Мальте нужно вложить минимум 880 000 евро, 650 000 из которых – это невозвратный взнос в фонд социального развития; остаток идет на аренду жилья и инвестирование в финансовые инструменты. Гражданство этой страны позволяет без визы посещать 167 стран, дает почти все преимущества и права, доступные гражданам Евросоюза: право на работу в Евросоюзе, учебу, ведение бизнеса, налоговые преимущества. Но мальтийская программа считается самой строгой и долгой: четверть претендентов получают отказ в связи со строгостью процедуры Due Diligence (проверка благонадежности).





Паспорт Кипра также предоставляет многие преимущества: возможность жить и работать в ЕС, посещать более чем 150 стран без визы, иметь двойное гражданство. Программа Кипра является одной из самых лояльных: чтобы претендовать на гражданство, необходимо инвестировать не меньше 2 млн евро на покупку недвижимости, облигаций или акций. Продавать их нельзя минимум 5 лет, после чего активами можно распоряжаться по своему усмотрению. В дополнение к этой сумме необходимо сделать невозвратный взнос в размере 150 000 евро в социальные проекты и фонды.





Карибские страны менее требовательны, и их программы второго гражданства весьма популярны. Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гренада и другие страны предлагают возможность быстро и без значительных расходов получить паспорт.









Например, программа гражданства Сент-Люсии является одной из самых молодых и недорогих и предполагает инвестиции в $100 000 для одного заявителя или $190 000 для семьи из максимум четырех человек. Процедура занимает около трех-четырех месяцев, а паспорт позволяет въезжать без визы почти в 130 стран.





Доминике достаточно суммы от $100 000. Сент-Китс и Невис требует невозвратных инвестиций в национальный фонд не менее чем $150 000 или $400 000 в одобренный государством объект инфраструктуры на срок от 5 лет. Сам процесс получения паспорта займет от трех до шести месяцев. Взамен человек получит право на въезд без визы в более чем 150 стран, строгую конфиденциальность двойного гражданства и налоговые преференции: в этой юрисдикции мировой доход физических лиц, наследство и дарение налогами не облагаются, а налог на прирост капитала взимается только в случае продажи актива в течение 12 месяцев с момента его приобретения.

Альтернатива подешевле

Кроме гражданства за инвестиции можно оформить постоянное место жительства или вид на жительство. Последнее дает более ограниченные права, чем гражданство, позволяя проживать в стране в течение определенного времени (обычно до 5 лет), свободно въезжать и выезжать из нее. А вот право работать в стране не предоставляется. Вид на жительство можно получить несколькими способами, например зарегистрировав компанию, купив ценные бумаги или недвижимость. Наиболее популярные программы ВНЖ за инвестиции действуют в Португалии, Испании, Греции и на Мальте.









Стоимость вида на жительство ниже, чем гражданства. К примеру, чтобы подать заявку на Мальте, необходимо купить недвижимость стоимостью от 220 000 евро или арендовать ее за 8750 евро в год, а также оплатить однократный сбор в 6000 евро и уплачивать налог на доходы. Главным преимуществом данной программы является фиксированная налоговая ставка в 15% годовых, которая взимается с доходов, полученных за пределами Мальты (при условии минимального ежегодного налогового платежа в 15 000 евро за заявителя и членов его семьи, вместе с ним получающих вид на жительство). Однако любой доход, полученный на Мальте, будет облагаться налогом по единой ставке в 35%. Проживать постоянно на Мальте в течение года не требуется, но и проводить в любой другой стране более 183 дней в году не разрешается. В Греции для получения вида на жительство нужно приобрести недвижимость минимум за 250 000 евро. В Португалии требования уже выше: придется вложить в недвижимость не менее 350 000 евро.





Принимая решение о приобретении вида на жительство, нужно учитывать, что не всегда оно дает право на получение гражданства в будущем, а также редко зачитывается в срок проживания, необходимый для подачи заявки на паспорт.

Прозрачный мир

Особенно популярной тема смены резидентства и получения второго гражданства стала в связи с началом автоматического обмена информацией (CRS), предполагающего сбор и передачу данных о владельце счетов в страну или страны, налоговыми резидентами которых он является. Услуги по сопровождению процесса получения гражданства или вида на жительство предлагают множество провайдеров. Однако при выборе консультантов важно иметь в виду, что всегда есть риск получить отказ иностранных властей, даже если пакет документов на первый взгляд безупречен, а условия выполнены. Причиной отказа может послужить как формальное основание, например ошибка в заполнении заявления, так и малейшее сомнение иностранных органов в добросовестности претендента и его искреннем намерении переехать или защитить себя в условиях нестабильной экономической ситуации.





Из-за повышенного интереса к программам и высокой вероятности их недобросовестного использования 19 февраля 2018 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала документ, в котором описывается потенциальная возможность злоупотребления этими программами для обхода требований CRS.





Сами по себе эти программы не нацелены на искажение сведений о налоговом резидентстве и чаще всего не позволяют «приобрести» его за деньги, так как в большинстве случаев гражданство и налоговое резидентство никак не связаны. Так же как человек может быть налоговым нерезидентом в стране своего гражданства, так и иностранец может приобрести статус налогового резидента в одном или нескольких государствах, если выполнит их условия, например проведет на их территории определенное количество дней или переместит туда бизнес или центр жизненных интересов.









Проблема, с точки зрения ОЭСР, заключается в теоретической возможности манипулировать сведениями о стране налогового резидентства. Люди, использующие указанные программы, могут намеренно сообщать банкам неполные сведения, чтобы предстать резидентами «безопасной» юрисдикции или государства, которое не участвует в CRS.





Программы «повышенного риска», с точки зрения ОЭСР, либо не содержат требований к срокам пребывания в юрисдикции, либо предлагаются странами, которые не участвуют в CRS (или обмениваются информацией с очень ограниченным списком государств). 20 ноября 2018 г. ОЭСР опубликовала список стран, чьи программы находятся в группе «повышенного риска». А также рекомендовала финансовым учреждениям тщательнее проверять клиентов, которые получили паспорт или вид на жительство по этим программам. В число этих стран вошло 16 государств, включая Кипр, ОАЭ и Мальту.





Тем не менее Кипр и Мальта входят в топ самых популярных стран для получения вида на жительство и гражданства за инвестиции, наряду с Багамами, Кайманами, Болгарией, США, Великобританией, Сент-Китс и Невис. И можно смело предположить, что популярность инвестиционных программ будет только расти.





Но если основная цель – обойти требования CRS или манипулировать сведениями о налоговом резидентстве, то следует иметь в виду, что мир движется к полной экономической прозрачности, а значит, высока вероятность присоединения к CRS все большего числа государств. Тайное станет явным, это лишь вопрос времени. И это время лучше потратить на грамотную оптимизацию активов.







