Розыск: В Минске задержали мошенницу. Милиция ищет пострадавших

Как выяснилось, в течение двух лет женщина получала от граждан плату за помощь в продвижении в очереди на строительство и покупку квартир. Деньги злоумышленница никому не передавала, а тратила на личные нужды.





От ее действий пострадало порядка 8 человек. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. долларов. У милиции есть основания полагать, что могли пострадать и другие граждане.





Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправной деятельности Рожневой-Наливайко Н.В, просят обращаться в Московское РУВД г. Минска лично (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 767-57-86, 8 (033) 357-39-55, 102.



