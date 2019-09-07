Дикие люди. Как издеваются над машинами каршеринга

С другой стороны, специфическое отношение некоторых граждан к каршеринговому транспорту четко дает понять: светлое будущее наступит не скоро.





В Сети полно фото и видео аварий с участием арендного транспорта - это еще хоть как-то можно "понять и простить". А вот намеренное издевательство над "шеринговыми" машинами объяснениям с точки зрения нравственности и морали уже не поддается. О подобных случаях - в нашей подборке с просторов соседней РФ, где каршеринг прочно вошел в жизнь не одного города.





Самое безобидное - мусор. Упаковки, грязь и пепел на сиденьях не порадуют следующего водителя. Вряд ли виновник всего этого позволил бы подобное отношение к собственному авто.





Иногда смекалка работает в обратном направлении, чтобы сделать автомобиль "своим" и не тратить время на поиски ближайшей доступной машины.









Порой случаются курьезы иного плана. Один из водителей после аренды автомобиля обнаружил в нем спящую на заднем сиденье девушку. Видео содержит ненормативную лексику - посмотреть его можно по ссылке.





Дальше - хуже. Каким образом подобная резина оказалась на автомобиле, доподлинно неизвестно. По одной из версий кто-то не постеснялся "отжечь" на своем автомобиле, а затем просто поменял колеса.





С колесами у каршеринговых автомобилей отношения сложные. Это новый вид "аренды"? "Шиншеринг" или "каршининг"? В лучшем случае недобросовестные граждане меняют "литье" на "штамповки", в худшем - просто "разувают" автомобиль.









Здесь о Logan "позаботились" не совсем обычными средствами: вместо "классических" кирпичей автомобиль поставили на остатки дивана или чего-то подобного.





Судя по следующему фото, тащат все, даже коврики. Одна из российских компаний решила перестраховаться от подобного воровства при помощи брендирования.









Подголовники, капот, двери, зеркала - все это нет-нет, да и находит новых владельцев.





Принцип "не мое - не жалко" как нельзя лучше демонстрируется и в стиле вождения. Говоря проще, некоторые не отказывают себе в удовольствии накрутить "пятаков". Хорошо, если подобное отношение не превращается в очередную сводку ДТП.









Желание "поотжигать" иногда не отбивает даже отсутствие подходящей площадки - под угрозой оказываются дворовые проезды.





Среди нашумевших случаев отметим видео из центра Москвы, в котором пассажиры радостно расположились прямо на капоте.





Кто-то пытался сделать отпечаток подошвы на память?





Камера другого очевидца запечатлела уже более осмысленные "издевательства" над еще одним Mercedes, крыша которого превратилась в багажник.





Уж не знаем, на что рассчитывал и какие цели преследовал следующий водитель, но им не суждено было сбыться: автомобиль надежно засел в грязи.





Впрочем, грязь при большом желании можно найти и в городе. Вопросов на этом фото больше, чем ответов.





Еще один способ взаимодействия с грязью - маскировка повреждений. Именно этим, судя по всему, можно объяснить изящно замазанный бампер. Но на практике это не сработало, повреждения все равно видны.







