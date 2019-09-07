Об этом сообщает американский телеканал СNN со ссылкой на местных жителей и полицию, информирует enovosty.com/news.





Местные жители, обнаружив пакеты с надписью Diamant, сообщили о них в полицию. Правоохранители, прибыв на место и проведя осмотр, обнаружили в пакете кокаин.









Также в окрестностях пляжа, площадью в 32 километра были найдены еще 15 таких пакетов. Таким образом, американским полицейским удалось выявить около 26 кг наркотиков у пострадавших от урагана районах.





Правоохранители поделились с журналистами информацией, что один килограмм такого наркотика может стоить до 30 тысяч долларов, таким образом, стоимость находок оценивается в почти 800 тысяч долларов.



