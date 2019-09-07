В ведомстве отметили, что уже урегулирован вопрос единого питания в школах Минска. В меню будут включены два комплекса на выбор. Сейчас ведутся обсуждения, кто будет предлагать и выбирать меню. Будут учитываться либо мнения родителей, либо мнения детей, которые смогут собирать учителя.









Ученики 5-11 классов получат право выбирать между комплексом с супом и без него. Количество позиций в меню останется неизменным. Порции также пока не планируют уменьшать либо увеличивать.





Оба комплекса будут одинаковы для всех категорий детей. При этом будут учитываться мнения школьников, которые питаются и платно, и за счет бюджета.





Обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах потребовал Александр Лукашенко во время посещения 2 сентября школы-новостройки в Минске.



