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Питаться будут вместе: единое меню в школах Минска появится на следующей неделе

Со следующей недели в школьных столовых Минска нововведение — единое меню с двумя комплексами на выбор, об этом сообщили БелТА в Мингорисполкоме.

В ведомстве отметили, что уже урегулирован вопрос единого питания в школах Минска. В меню будут включены два комплекса на выбор. Сейчас ведутся обсуждения, кто будет предлагать и выбирать меню. Будут учитываться либо мнения родителей, либо мнения детей, которые смогут собирать учителя.


Ученики 5-11 классов получат право выбирать между комплексом с супом и без него. Количество позиций в меню останется неизменным. Порции также пока не планируют уменьшать либо увеличивать.

Оба комплекса будут одинаковы для всех категорий детей. При этом будут учитываться мнения школьников, которые питаются и платно, и за счет бюджета.

Обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах потребовал Александр Лукашенко во время посещения 2 сентября школы-новостройки в Минске.
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