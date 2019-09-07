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Где и как будет храниться Брестская Библия, подаренная городу на 1000-летие

Брест получил в дар подлинный экземпляр Брестской (Радзивилловской) Библии.

Тираж этого издания, напечатанного в 1563 году в Брестской типографии, по оценкам специалистов не превышал 500 экземпляров, пишет Вечерний Брест. 

фото: БелТА

Книга будет передана в музей истории города Бреста. Между тем, сегодня она доставлена в Брестский горисполком - на временное хранение. В здании исполнительной власти города Библия будет храниться до тех пор, пока в музее истории города Бреста не появится витрина со специальными режимами температуры и влаги. После установки такой витрины, книгу перевезут в музей, и она станет доступна для любого жителя города и гостей Бреста. 
Татьяна Шеламова
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