Со дна Балтики бесследно исчезла подводная обсерватория





Станция, которую также называют подводной обсерваторией, принадлежала Центру океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в городе Киле. Ее установили три года назад для измерения температуры, а также уровня соли и кислорода в воде. 21 августа передача данных от станции неожиданно прекратилась.





На месте подводной обсерватории водолазы нашли лишь оборванный кабель. Учитывая, что установка весит 800 кг, вряд ли причиной пропажи стал шторм, течение или морские животные.









Также геологам кажется маловероятным, что стоявшую на глубине 22 метра станцию обнаружили и похитили воры. По данным немецких СМИ, следователи выясняют, не проходил ли в день пропажи в этом районе морской транспорт. Подводная обсерватория находилась в закрытой для судоходства зоне, но ее координаты не разглашались.





Больше всего ученые сожалеют не о самой станции (хоть она стоила около 300 тыс. евро), а о данных, которые перестали получать.



