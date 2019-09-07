Ядерные отходы будут хранить недалеко от Минска

Но предназначено оно будет не для отходов из Островца. Репортаж belsat.eu Александр Папко смотрите в полном выпуске новостей за 6 сентября.





Хранилище ядерных отходов собираются построить на территории Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» в трех километрах от городка Луговая Слобода под Минском.





«Вы знаете, почему взорвалась ЧАЭС – по причине человеческого фактора! И он будет всегда, пока роботы не придут на наше место! И вы понимаете, что это очень серьезный экзамен для нас – это хранилище», – говорит Ирина Лапицкая с правозащитно-просветительской организации «Околица».





Отходы с БелАЭС в «Соснах» хранить не будут – успокоили участников общественного обсуждения местные власти и руководство института. Сюда будут привозить предметы, которые таможенники задержат на границе или люди просто найдут на улице.









«Недавно было в Минске: нашли в ведре у мусорных контейнеров. Женщина была химиком, умерла, и ее внучка вынесла в ведрах реактивы. Фон получился большой. Принесли к нам – разберитесь, что там такое», – рассказывает заместитель генерального директора института «Сосны» Василий Зиневич.

Разобраться – это значит выяснить, какое вещество «фонит» и насколько находка опасна. В хранилище радиоактивные находки будут задерживать только на время исследования.





«Оно позволяет в одном месте и создать лабораторию, и хранить. Материалы не будут выноситься за ее пределы. Лаборатория может спокойно работать, запаковывать вещества в специальные контейнеры, которые будут предназначаться для захоронения», – добавляет Василий Зиневич.

Хранилище-лабораторию построят за деньги Соединенных Штатов. Однако участие Запада в проекте общественных активистов не успокаивает.

«Когда мы задали вопрос, обращались ли вы в международные организации, использовали ли международный опыт, они сказали: «Нет, в этом нет никакой необходимости», – говорит Ольга Белясова из «Околица».

Не нравится местным жителям и то, что об обсуждении проекта сообщили всего за несколько дней до встречи.









«Мне кажется, что информацию нужно было распространить хотя бы за неделю, чтобы мы ее поняли, осознали. Возможно, поэтому мы все сейчас воспринимаем так эмоционально», – говорит депутат сельского совета Игорь Минькевич.

Теперь местные власти и руководство института ядерных исследований должны ответить на замечания, которые им выслали участники встречи. Начать строить хранилище институт «Сосны» планирует уже в следующем году.



