Какие города самые комфортные для жизни

Назван самый комфортный для жизни город мира.

Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Это следует из ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit (EIU).





Вена набрала 99,1 балла из 100 возможных. На втором месте рейтинга расположился Мельбурн (он отстал от Вены всего лишь на 0,7 балла). Третью позицию занял Сидней. Также в топ-10 вошли Осака (Япония), Калгари, Ванкувер, Торонто (Канада), Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).





Москва заняла в рейтинге только 68-ю строчку. Однако показатели комфортности проживания в городе за последние пять лет резко выросли — на 4,9 балла, до 80 из 100 баллов, пишет ru.oxu.az









Самыми неблагоприятными для жизни городами мира оказались Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).





140 городов мира оценивали по пяти основным критериям: стабильность развития, состояние окружающей среды, здравоохранение, образование и обеспеченность объектами инфраструктуры.



