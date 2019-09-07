Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».





Если кладбище начнет «расти», его продолжат в соседнем участке – он простирается почти на 93 гектара и пока используется Вооруженными Силами.





Внешний вид некрополя

Согласно проекту, территория «Лесного» разделена на зоны. Первая включает автостоянку на 345 мест, разворотное кольцо со парковкой для автобусов, площадки посадки-высадки пассажиров и главные ворота со шлагбаумом.





Во второй зоне разместится административно-бытовое здание с хозяйственным двором и стоянкой для служебных автомобилей. В третьей – центральная аллея с площадкой культового объекта и стеной с памятным знаком. Четвертая зона предусматривает участки для 42 тысяч захоронений – рядовых одно- и двухместных, газонных, почетных, а также вертикальных и горизонтальных в колумбарных стаканах.





Ритуальный зал. Источник: minsknews.by





По периметру кладбища установят ограду с декоративными столбами. На территории самого некрополя для удобства планируют возвести беседки для отдыха и защиты от дождя, скамейки, урны, площадки для мусорных контейнеров, общественный туалет. Кроме того, проект включает в себя водонапорную башню, две артезианские скважины, поливочный и хозяйственно-питьевой водопровод, канализацию, освещение и другие технические сооружения.

Деньги

Первую очередь кладбища построят за 24,2 миллиона рублей, или около 11 миллионов долларов. Здесь хотят совместить черты современного некрополя и мемориального парка. Поэтому 14,1 миллиона рублей, или 58 % от сметы, уйдут на благоустройство и озеленение территории. В том числе 6,5 миллиона – на устройство 169,5 тысяч квадратных метров усовершенствованных покрытий; 1,3 миллиона – на высадку 633 деревьев, 19 093 кустарников, устройство газонов и цветников; 1,9 миллиона – на малые архитектурные формы. Причем учитываются и компенсационные посадки: взамен удаляемых зеленых насаждений высадят 19 609 деревьев и кустарников в разных уголках Минска.





Сроки

Срок строительства кладбища – 19 месяцев. Это много: свободные участки на единственном открытом для массовых захоронений кладбище «Западное» закончатся гораздо раньше. Поэтому «Гордорстрой» и «Минскпроект» уже сегодня рассматривают возможность выделения пусковых комплексов.





Для ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно как минимум соорудить ограждение, выделить участки для простых захоронений в землю, устроить необходимые пешеходные связи и организовать водо- и электроснабжение. Предположительно и дорога, и первый комплекс заработают к концу второго квартала 2020 года.



