В Казахстане приземлился космический корабль с роботом Федором

Фото: Роскосмос

Робота Федора испытали в космосе





Рассматривался вариант "стукнуть по роботу молотком", пишет korrespondent.net

Поисковые команды обнаружили приземлившийся корабль Союз МС-14 и взяли его под охрану. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в Роскосмосе.





"Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте корпорации.





Там также сообщили, что корабль успешно приземлился в Казахстане на две минуты раньше запланированного, в 00:32.





На его борту находится антропоморфный робот Федор.









Ракета-носитель Союз-2.1а с Союзом МС-14 на борту стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это первый пуск космического корабля Союз, осуществленный ракетой-носителем данного типа.





Полет корабля осуществлялся без экипажа, однако на его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот Федор.





Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 числа.









Отмечается, что в ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, Федор использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, в частности, с включением электропитания робота. Российские космонавты рассматривали вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.





В Роскосмосе заявили, что в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. Планируется, что оно будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности - он лишится ног и в целом станет менее человечным.





В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.



