



Кадр был сделан во время подготовки к конкурсу «Мисс БНТУ – 2019» в актовом зале главного корпуса университета. На снимке — студентки вуза, участницы конкурса грации и артистического мастерства.





— Узнав о приготовлениях к мероприятию, решила не оставаться в стороне — предложила помощь одному из организаторов Яну Капачевскому. Свою лепту удалось внести, когда девчатам понадобилось устроить фотосессию. Позднее этот снимок был использован для афиши конкурса, — рассказала Мария.





Идею отправить свои фото в Vogue Italy девушке подсказал знакомый фотограф, который снимает для этого издания.





— На протяжении лета отправляла по два снимка — такое условие выставляет журнал. Однако ни один не прошел отбор. И вот 1 сентября послала еще две фотографии, и буквально вчера увидела одну из них на сайте с логотипом журнала, — говорит Мария.





Девушка учится на 3-м курсе архитектурного факультета БНТУ. Фотоделом увлекается с 12 лет.





— Свои первые фотопробы делала на маленькую «мыльницу». Будучи старшеклассницей, получила в подарок от родителей аппарат посерьезнее — зеркальную камеру. Помню, как однажды на уроке труда мне позвонили с просьбой сделать свадебную фотосессию. От таких предложений не отказываюсь и сейчас: все-таки это полезный опыт и наработки в портфолио. Однако больше всего люблю снимать постановочные портреты, — поделилась Мария.





Фото vogue.it



