Без шума и пыли: с помощью искусственного интеллекта похитили 243 $

Мошенники обманом заставили подчинённого британской компании перевести им 243 тысячи долларов, используя сымитированный с помощью искусственного интеллекта голос его руководителя, пише т The Wall Street Journal.









Генеральный директор британской энергетической фирмы думал, что разговаривал по телефону со своим начальником, исполнительным директором немецкой головной компании, пишет Наша нива. Босс попросил его срочно перевести 243 тысячи долларов венгерскому поставщику.





Директор британской фирмы узнал акцент и тембр начальника, поэтому выполнил просьбу. Но мошенники позвонили ещё дважды. После перевода денег они сказали, что немецкая компания отправила британской сумму на возмещение убытков. В третий раз они запросили второй платёж. Однако обещанный перевод ещё не пришёл, а звонок поступил с австрийского номера. Тогда британец заподозрил неладное и не стал платить ещё раз.





Деньги ушли на счёт венгерского банка, затем были переведены в Мексику и дальше разошлись по разным местам. Детективам не удалось обнаружить ни одного подозреваемого.



