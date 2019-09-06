Ничего святого: священник гоняет в рясе на электросамокате в Витебске





Недавно в Витебске очевидцы засняли, как человек в рясе движется на электросамокате по проезжей части.

Видео в Сети появилось на странице “Типичного Витебска” в Instagram (содержит ненормативную лексику).





На одном из видео священнослужитель очень рискует: едет посередине дороги, а затем “подрезает” автомобиль в соседней полосе и, как ни в чем не бывало, движется дальше.





Впрочем, вскоре в Сети появилось еще одно видео: очевидец снял, как беспечного ездока в рясе остановили инспекторы ГАИ (видео паблика “Это Витебск, детка!”):









Но оказывается, что беседы с ГАИ не образумили беспечного ездока: в паблике “Это Витебск, детка!” появилось очередное доказательство, что человек в рясе себе не изменяет.





“Наш священник продолжает показывать мастер-класс езды на электросамокате”, – подписано фото.





“Неудержимый одержимый электросамокатом священник”, – шутят в комментариях пользователи.







