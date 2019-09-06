Авария со смертельным исходом на трассе М1: погибла 18-летняя водитель Fiat
Девушка не успела среагировать на притормозившую фуру и ее вынесло на встречку.
Авария произошла около 17.40 в Столбцовском районе на 284 км трассы М1 в направлении Минска. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Фото: пресс-служба МВД
По предварительной информации, 18-летняя девушка, управляя Fiat, не успела перестроиться перед останавливающейся фурой и ее вынесло на встречную полосу. Там машину занесло, в правый бок врезалась Skoda.
В результате ДТП водитель Fiat погибла на месте. Водитель автомобиля Skoda для обследования доставлен в медучреждение.
По предварительной информации, водители были трезвы.
21:05 06/09/2019