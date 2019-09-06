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«Сделаю все, чтобы у матери конфисковали имущество». Еще одно дело капитана Ивана Потемкина, осужденного на 10 лет за провокации

Бывший начальник районного отдела наркоконтроля из Могилева Иван Потемкин отбывает 10-летнее наказание с теми, кого провоцировал на нарушение закона и кого в итоге осудили за наркотики.

«Сделаю все, чтобы у матери конфисковали имущество». Еще одно дело капитана Ивана Потемкина, осужденного на 10 лет за провокации
Могилевская тюрьма № 4. В ней следственный изолятор, в котором Ян провел полгода
Администрация исправительного учреждения провела беседы, чтобы бывшего милиционера не трогали. Об этом рассказала «Радые Свабода» мать одного из осужденных, который сидит в той же колонии, что и Потемкин.

По словам женщины, бывший милиционер был причастен к заключению ее несовершеннолетнего сына, свидетельствовал против него в суде и имеет такой же срок наказания. С условием, что в материале будут изменены имена ее и сына, она согласилась поделиться пережитым.

«Совершеннолетие отметил в неволе. Вины не признал»

Как повествует Светлана, ее 17-летний сын Ян оказался в «разработке» отдела наркоконтроля Ленинского отдела милиции Могилева в 2016 году. В феврале ему позвонил знакомый, с которым не было контактов полтора года, и попросил забрать у него деньги, которые он должен их общему приятелю Дмитрию. Объяснил, что сам отдать не может, так как лежит в психиатрической больнице. Ян согласился. Через два месяца его арестовали и обвинили в распространении и употреблении наркотиков в группе лиц.


По словам Светланы, на следствии сын узнал, что переданными им деньгами рассчитались за наркотики, которые были в тайнике. Кто сделал закладку, так и не выяснили. Момент же передачи денег Яном Дмитрию фиксировался на видео оперативными сотрудниками, среди которых был и Потемкин. Так Ян стал участником преступной группировки

Арестовали его в апреле 2016 года. В следственном изоляторе пробыл полгода. Там отметил совершеннолетие. В сентябре Ленинский суд Могилева признал его виновным в распространении и употреблении наркотиков в группе лиц и отправил в колонию на 10 лет. Светлана говорит, что сын не признал вины. В последнем слове он сказал, что ошибся, когда согласился помочь приятелю, не выяснив у него назначение денег, которые должен был передать. На суде «сообщников» Яна не было, хотя их имена фигурировали в деле. Против парня свидетельствовали трое милиционеров.

Как Потемкин оказался за решеткой

Могилевский областной суд рассматривал дело против капитана милиции Потемкина в 2018 году в закрытом режиме. Материалы дела хранятся под грифом «Секретно» и являются государственной тайной.

О заключении милиционера сообщил году 28 августа Генеральный прокурор Александр Конюк. Осужденный «для улучшения показателей работы провоцировал граждан, вовлеченных в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, на их приобретение и употребление для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности».

Других деталей дела Александр Конюк раскрывать не стал.

«Свабода» узнала, что Ивана Потемкина признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ с использованием служебных полномочий (часть 3 статьи 328 Уголовного кодекса), а также в злоупотреблении властью и служебными полномочиями (ст. 426).

Родные Потемкина считают, что он стал жертвой системы, а делом против него занимался КГБ. Попытки обжаловать наказание не дали результата.

Мать осужденного парня: «Обвинение в преступлении за наркотики воспринималось как нелепость»

Светлана говорит, что узнала об обвинении сыну в апреле 2016 года, когда к ним пришли милиционеры Потемкин и Моисеев и попросили проехать в Следственный комитет. В машине советовали Яну вспомнить, что он делал в феврале. Сразу они не представились сотрудниками наркоконтроля.

«Сын в машине втолковывал мне, что незаконного ничего не делал, а когда я узнала, откуда милиционеры и что Ян замешан в деле с наркотиками, то была в шоке», — вспоминает события трехлетней давности Светлана.

Она говорит, что обвинение воспринимала как нелепость. Считает, что знакомые сына были адекватными молодыми людьми и никто из них не занимался наркотиками.

Светлана вспомнила парня, который попросил сына помочь с возвратом долга. Тот также некоторое время был в одной компании с Яном. Но, когда стало известно о его пристрастии к наркотикам, общение с ним прекратили. Изредка он еще появлялся, но ненадолго, а потом исчез и только через полтора года снова позвонил Яну.

Потемкин пытался «психологически нажать и вызвать к себе симпатию»

После допроса в следственном комитете Яна арестовали, в квартире, где он жил с матерью, провели обыск. Светлана говорит, что вскоре к ней пришел Потемкин. Тогда он был еще рядовым оперативным сотрудником отдела наркоконтроля Ленинского РОВД Могилева. Он пытался «психологически нажать и вызвать к себе симпатию».

«Потемкин начал с того, что сын в изоляторе наголо пострижен, плохо выглядит и уже в серой робе. Просил, чтобы он сдал подельников. Убеждал, чтобы я не брала адвоката, потому что выброшу деньги на ветер. Сын же получит 12 лет, изменить уже ничего нельзя», — рассказывает Светлана.

Позже на свидании Ян подтвердил, что у него был Потемкин. Милиционер остался недоволен, что он «не хочет сотрудничать со следствием». Когда Ян отказался признавать вину, Потемкин якобы пригрозил ему, «что сделает все, чтобы у матери конфисковали имущество».

«Секретность» дела милиционера усложняет обжалование приговора»

Светлана говорит, что Потемкин свидетельствовал в суде против сына. Настаивали на его вине еще двое его коллег, среди которых был Моисеев. По ее словам, милиционеры вели себя нагло и расслабленно. Они были уверены, что Яну дадут 10 лет, и не скрывали, что на него хотели еще «что-то повесить, но он не поддался». Из этого она сделала вывод, что дело против сына — результат провокации милиционеров.


По словам Светланы, адвокат, когда познакомился с материалами дела, не скрывал, что обвинения должным образом подготовлены и добиться более мягкого наказания будет трудно.

«Суд даже не рассматривал вариант наказания Яна по 1-й или 2-й части 328-й статьи, которые предусматривают меньший срок наказания. Сразу приговорил то, что было инкриминировано сыну в начале — 3-ю часть 328-й статьи, которая в 2016-м предусматривала наказание до 15 лет лишения свободы», — отмечает Светлана.

Попытки обжаловать наказание в высших судебных инстанциях результата не дали. Светлана считает, что после того, как Потемкина осудили, появился шанс опротестовать приговор суда. Адвокат же считает, что «секретность» дела милиционера усложняет ситуацию с протестом.

«На закрытом процессе скрывали механизм вовлечения людей в незаконный оборот наркотиков»

О задержании Потемкина Светлана узнала на границе 2017-го и 2018-го годов. Она считает, что бывшего милиционера осудили справедливо, но не принимает того, что процесс против него был закрытым.

«Почему из дела Потемкина сделали гостайну, а наших детей нагло обливают грязью на открытых судах и сажают на бешеные сроки? — возмущается собеседница. — Уничтожают их физическое и психическое здоровье? Так пусть все и о деле Потемкина знают».

Следственный комитет в Могилеве

Светлана считает, что на закрытом процессе против Потемкина утаивался механизм вовлечения людей в незаконный оборот наркотиков. По ее словам, тот человек, который лежал в психушке и которому сын привез деньги, сотрудничал с милицией. На суде не скрывали, что и ему «недолго ходить на свободе». На процессе его не было.

С бывшим милиционером сидят 12 человек, оказавшихся в неволе с его «помощью»

Светлана удивилась, когда узнала из дела Потемкина, что он руководил отделом наркоконтроля. Женщина считает, что его могли назначить на эту должность вскоре после суда над сыном.

«Пробыл он в начальниках недолго, может чуть больше года. Мне известно, что и второй сотрудник наркоконтроля, который обвинял сына в распространении наркотиков, Моисеев, также уволен из органов, но что с ним, неизвестно», — говорит Светлана.

По ее словам, сидит Потемкин в одной колонии с осужденными за наркотики. Среди них 12 человек, которые оказались в тюрьме с его «помощью», говорит собеседница.

«С каждым поговорило руководство колонии и дало понять, что трогать его не стоит, так как бывший милиционер на особом положении», — отмечает Светлана.

«Отношение к осужденным за наркотики не изменилось»

По словам Светланы, за три года заключения сына отношение к осужденным по наркотическим статьям не изменилось. Они, как и прежде, имеют зеленые бирки. Ограничений у них больше, чем у других категорий заключенных. Им дают работу, которая хуже оплачивается.

«Ребята из последних сил стараются определить себе цели, как-то очерчивать перспективы, но у них не очень хорошо получается», — говорит она.

По ее словам, сын сетует, что осужденным за наркотики психологически и морально очень тяжело. У Яна «поникший взгляд и глаза без жизни», отмечает она. Постоянное нервное напряжение чувствуется, когда встречается с ним.

Ссылаясь на слова сына, Светлана отмечает, что Потемкин может выйти на свободу через 3-4 года. Остальные же будут сидеть «от звонка до звонка».
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