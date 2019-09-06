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Разыскивается злоумышленник, который похитил велосипед из подъезда многоэтажки

Мужчина увел чужой транспорт из подъезда и едва на нем не расшибся.

Украсть велосипед оказалось проще, чем прокатиться на нем. Видео: ГУВД Мингорисполкома.

«Комсомолка» недавно сообщала о злосчастном автоугонщике из Старых Дорог, который сядет за двойной автоугон, хотя за ночь не смог тронуться ни на одной из машин.

И вот еще один незадачливый воришка, но уже из столицы, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Минска 14 августа. В тот день из подъезда многоэтажки на улице Шаранговича неизвестный мужчина вывел велосипед «Стингер».

На видео с камер наблюдения в подъезде, которое попало в руки правоохранителей, хорошо видно, как мужчина 20 – 25 лет с рюкзаком за плечами ворует чужой велосипед. Рост вора около 170 – 175 сантиметром, на нем голубая рубашка, синие джинсы, темная обувь с белой подошвой.

Одна из «важных» примет: мужчина совершенно не умеет ездить на велосипеде. Выведя транспорт на улицу велоугонщик сначала прокатился пару метров на педали, неумело управляя, затем решился забросить ногу и усесться на сиденье. Но соблюсти равновесие и порулить ему не удалось, он тут же грохнулся у припаркованных машин.

Если вы узнали вора-неудачника на фото и видео, позвоните в милицию – 102.
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