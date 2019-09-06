Дубль два: стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова





Стали известны подробности предстоящего торжества, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Starhit.





Как уточняет издание, празднование бракосочетания 37-летней телеведущей и 44-летнего режиссера пройдет в Петровском пассаже, куда приглашены около 300 гостей, включая представителей российского шоу-бизнеса и мира кино. В заведении, которое для своего праздника выбрали молодожены, достаточно высокая стоимость свадебного обслуживания, не считая аренды помещений, поэтому организация торжества обойдется паре не менее чем в 12 млн российских рублей (более 180 тыс. долларов). Еще около 60 тыс. долларов могут стоить услуги флориста, отмечает издание.





Правда, поговаривают, что расходы на банкет для известной телеведущей могут взять на себя ее влиятельные друзья. Богомолов и Собчак от комментариев по поводу предстоящего торжества отказываются.





Напомним, роман телеведущей и режиссера стал достоянием общественности в начале 2019 года, однако предполагалось, что их любовная история — всего лишь пиар. Однако вскоре Собчак расторгла брак с Максимом Виторганом, который длился около 5 лет, и стала появляться на публике с новым избранником. При этом бывшие супруги постарались сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.



