NASA сообщило, что астероид пролетит рядом с Землёй вечером 6 сентября. Небесное тело шириной в 370 метров обладает энергией 50-мегатонной ядерной бомбы, пишет life.ru . Поэтому если 2019 GT3 столкнётся с нашей планетой, то может уничтожить небольшой город.





Сейчас 2019 GT3 летит со скоростью около 50 тысяч километров в час. В 18:21 по московскому времени расстояние между Землёй и астероидом будет минимальное — примерно в 7,5 миллиона километров от центра планеты.









И хотя малое расстояние от Земли делает его "потенциально опасным астероидом" — сообщает Daily Star, вероятность столкновения крайне мала.

Можно со спокойной душой готовиться к выходным.



