По слухам и авторитетно: будут ли отправлять в ЛТП 60-летних?
В Правозащитный центр «Весна» обратилась жительница Беларуси Татьяна Г., которая интересовалась предельным возрастом для помещения граждан, страдающих от алкогольной зависимости в лечебно-трудовые профилактории.
«Ходят слухи, что в 2019 году вышли какие-то изменения в законодательстве, что в ЛТП теперь могут поместить до 65 лет, а не до 60, как ранее», - спрашивает она.
Юристы разъясняют, что в соотвествии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З “О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них”, не подлежат направлению в лечебно-трудовые профилактории:
- граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
- мужчины старше шестидесяти лет;
- женщины старше пятидесяти пяти лет;
- беременные женщины;
- женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года;
- инвалиды I и II группы;
- граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории.
Очевидно, при принятии закона этот возраст был установлен равным общеустановленному для выхода на пенсию.
Конечно, в закон могут быть внесены изменения, но о наличии таких законопроектов правозащитникам в настоящее время неизвестно.
Кстати, во многих нормативных актах (например, в некоторых статьях Уголовного кодекса) ограничения по возрасту подобного рода сформулированы в виде “лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста”, и тогда действительно со временем, при повышении пенсионного возраста действие соответствующих норм распространится на более широкий круг лиц.
И ещё. При решении вопроса о направлении в ЛТП судьями должны учитываться все обстоятельства, в том числе и то, что гражданин, в отношении которого рассматривается вопрос, является пенсионером.
Но запрета на направление его в ЛТП закон не содержит.
Источник: spring96.org
17:19 06/09/2019