Григорий Ситница: Папа, это для тебя

- На самом деле я очень весело и иронично отношусь ко всем регалиям, - говорит Григорий Семенович. – Я знаю, что Владимир Короткевич не имел никаких званий. И для меня этот факт, по которому я меряю себя самого. Но!





Есть одна личная история, которая делает это звание очень важным для меня. О ней знают всего несколько человек...





...1970-й год. Меня из полесской деревни из пятого класса отправляют учиться в Минск на художника. Плачет мама. Переживает, но при этом в душе гордится отец: его сына единственного взяли в Минск!





Прошло два с половиной месяца, я вернулся в деревню на первые каникулы и вот мы сидим в комнате: сумерки, печка горит... Я помню тот день, как будто вчера все было! Отец обнял меня (а он такой сдержанный был, эмоции не показывал никогда, но в тоже время я вижу, что он аж светится изнутри!).









И спрашивает: "Сынок, а из нашего района дети еще есть в твоей минской школе?" Я говорю: "Нет, папа, я один". И он вспыхнул счастливой улыбкой. Он очень гордился, что из нашего района только один его сын в Минске учится на художника.





И я очень хорошо запомнил момент, как он смотрит куда-то вдаль, крепко прижимает меня к себе и говорит: "Ну, может, когда-то и заслуженным будешь!".





Я запомнил это на всю жизнь...





И это единственный момент, который для меня оправдывает все звания и медальки...





Теперь я могу пойти в церковь, поставить свечку и сказать: папа, это для тебя...





Меня выдвинула на звание Конфедерация творческих союзов, кандидатуру поддержало Министерство культуры. Я сам не делал никаких телодвижений в этом направлении. Потому что прекрасно понимаю: не очень корректно предлагать свою кандидатуру от Союза художников.





Но получилось, как получилось! Пришло это звание само – и слава Богу! Не было бы его – тоже слава Богу!





Есть ли от этих званий сегодня какая-то польза, бонусы? Вероятно, к пенсии рублей 50-70 добавят. Некоторые говорят: возможно, будет место на престижном кладбище. Но, на мой взгляд, об этом и думать не стоит! Место будет на небесах, а не на кладбище. А где похоронят – какая разница, по большому счету?..