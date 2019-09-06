В Институте экономики НАН загорелся лифт - чуть не задохнулись 6 человек
В столице работники МЧС из задымленной кабины лифта спасли 6 человек
В 13-37 на номер "101" поступило сообщение о возгорании машинного отделения лифта на 13 этаже по улице Сурганова, 1 корпус 2 "Института экономики НАН Беларуси".
По предварительным данным, в машинном отделении на тринадцатом этаже тринадцатиэтажного здания ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» произошло загорание электропроводки в щите управления.
До прибытия подразделений МЧС из здания самостоятельно вышли 50 человек, эвакуация проводилась через общие выходы.
Когда подразделения МЧС были в здании на номер "101" позвонила женщина и взволнованно сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1-2 этажей находятся 6 человек, в лифте присутствует задымление, люди задыхаются.
Работниками МЧС при помощи спецоборудования была вскрыта кабина лифта, людям подали маски для спасаемых и извлекли на свежий воздух. В кабине находились 6 человек: 5 женщин и мужчина, все работники института.
Медиками была оказана пострадавшим первая медицинская помощь. После этого 5 человек - 4 женщины и мужчина - были госпитализированы в учреждение здравоохранения для дальнейшего осмотра.
Пожар был ликвидирован в 13-52.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.
16:39 06/09/2019