



В 13-37 на номер "101" поступило сообщение о возгорании машинного отделения лифта на 13 этаже по улице Сурганова, 1 корпус 2 "Института экономики НАН Беларуси".





По предварительным данным, в машинном отделении на тринадцатом этаже тринадцатиэтажного здания ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» произошло загорание электропроводки в щите управления.





До прибытия подразделений МЧС из здания самостоятельно вышли 50 человек, эвакуация проводилась через общие выходы.





Когда подразделения МЧС были в здании на номер "101" позвонила женщина и взволнованно сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1-2 этажей находятся 6 человек, в лифте присутствует задымление, люди задыхаются.





Работниками МЧС при помощи спецоборудования была вскрыта кабина лифта, людям подали маски для спасаемых и извлекли на свежий воздух. В кабине находились 6 человек: 5 женщин и мужчина, все работники института.





Медиками была оказана пострадавшим первая медицинская помощь. После этого 5 человек - 4 женщины и мужчина - были госпитализированы в учреждение здравоохранения для дальнейшего осмотра.





Пожар был ликвидирован в 13-52.





Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.



