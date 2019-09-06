Мингорисполком: питание в школах со следующей недели для всех будет одинаковым
Об изменениях в организации питания школьников различных социальных категорий рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран
Напомним, вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием "платников" и "льготников" был поднят во время посещения Лукашенко 2 сентября школы-новостройки.
Речь шла о том, что меню у ребят, которые питаются за счет государственного бюджета, и тех школьников, получающих обеды за родительскую плату, — различное. Тогда Лукашенко потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах.
— Инициировал этот вопрос Мингорисполком. Было обращено внимание на то, что у нас недостаточно нормативных документов, позволяющих организовать питание учеников всех категорий в едином ключе.
Но этот вопрос мы уже урегулировали: буквально со следующей недели столичным школьникам будет предложено единое меню с двумя комплексами на выбор. Они будут абсолютно одинаковыми для всех категорий детей, — сказал А. Цуран. — Сейчас обсуждаем, каким образом и кто будет делать выбор того или иного обеденного комплекса: родители или учителя, учитывая мнение детей.
Источник: minsknews.by
16:25 06/09/2019