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Мингорисполком: питание в школах со следующей недели для всех будет одинаковым

Об изменениях в организации питания школьников различных социальных категорий рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

Напомним, вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием "платников" и "льготников" был поднят во время посещения Лукашенко 2 сентября школы-новостройки. 

Речь шла о том, что меню у ребят, которые питаются за счет государственного бюджета, и тех школьников, получающих обеды за родительскую плату, — различное. Тогда Лукашенко потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах.

— Инициировал этот вопрос Мингорисполком. Было обращено внимание на то, что у нас недостаточно нормативных документов, позволяющих организовать питание учеников всех категорий в едином ключе. 

Но этот вопрос мы уже урегулировали: буквально со следующей недели столичным школьникам будет предложено единое меню с двумя комплексами на выбор. Они будут абсолютно одинаковыми для всех категорий детей, — сказал А. Цуран. — Сейчас обсуждаем, каким образом и кто будет делать выбор того или иного обеденного комплекса: родители или учителя, учитывая мнение детей.  
Источник: minsknews.by
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