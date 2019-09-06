Обвиняемой инкриминировано то, что она с декабря 2009 года по 15 мая 2018 года неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера.





"Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета, оно направлено в суд. Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", - сообщили. Sputnik в пятницу в генеральной прокуратуре.









По данным следствия, взятки Реутской передавались ей за содействие в организации государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, поставляемых в Беларусь, а также выдачу Минздравом разрешений на их реализацию.





Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сказали в Генпрокуратуре.



