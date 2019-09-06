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Дело экс-начальника фармуправления Минздрава Реутской направлено в суд

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской.

Обвиняемой инкриминировано то, что она с декабря 2009 года по 15 мая 2018 года неоднократно принимала от представителей коммерческих структур материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера.

"Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета, оно направлено в суд. Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", - сообщили. Sputnik в пятницу в генеральной прокуратуре.


По данным следствия, взятки Реутской передавались ей за содействие в организации государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, поставляемых в Беларусь, а также выдачу Минздравом разрешений на их реализацию.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сказали в Генпрокуратуре.
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