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Экс-муж пропавшей с тремя детьми жительницы Пружан: она могла попасть в секту

Бывший муж жительницы Пружан, которая с тремя несовершеннолетними детьми пропала более месяца назад, считает, что они могли попасть в секту.

Экс-муж пропавшей с тремя детьми жительницы Пружан: она могла попасть в секту
Женщина пропала, по данным мужчины, 1 августа. Вместе с ней были трое несовершеннолетних детей – 16, 15 и трех лет.

"Я больше чем уверен, что она попала под влияние какой-то секты. Забрала детей и тайком уехала. Очень переживаю за детей, особенно за младшего", – сообщил бывший муж пропавшей женщины, житель Пружан Андрей Ахтель.

По его словам, в настоящее время они могут находиться на территории Псковской области России.

"У меня есть информация, что какой-то человек, по-моему, из Минска, занимался ее выездом за пределы Беларуси. И соседи сказали, что в августе она села в незнакомый автомобиль вместе с детьми и уехала", – сказал Ахтель.

Он также рассказал, что еще до произошедшего старший сын женщины, которому 26 лет, выяснял ситуацию о том, куда она собирается, складывает вещи.

Собеседник Sputnik также рассказал, что до декретного отпуска женщина работала во вневедомственной охране Пружан.

"Сидела на тревожной кнопке. Представляете, какая ответственность", – уточнил он.


"А перед тем, как уехать, написала заявление об увольнении, получила расчет, и след ее простыл. Но самое ужасное, что увезла неизвестно куда детей", – сказал Ахтель.

Он также рассказал, что написал заявление в милицию и просит компетентные органы "пробить мобильный", чтобы узнать, где находится женщина.

"Я опасаюсь, что люди, которые вовлекли ее в секту, предупредят, и она поменяет симку", – отметил мужчина.

В свою очередь в поисково-спасательном отряде "Ангел" сообщили, что будут связываться с волонтерами из Псковской области, чтобы те помогли искать белорусскую женщину с тремя детьми.
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