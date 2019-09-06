Женщина пропала, по данным мужчины, 1 августа. Вместе с ней были трое несовершеннолетних детей – 16, 15 и трех лет.





"Я больше чем уверен, что она попала под влияние какой-то секты. Забрала детей и тайком уехала. Очень переживаю за детей, особенно за младшего", – сообщил бывший муж пропавшей женщины, житель Пружан Андрей Ахтель.





По его словам, в настоящее время они могут находиться на территории Псковской области России.





"У меня есть информация, что какой-то человек, по-моему, из Минска, занимался ее выездом за пределы Беларуси. И соседи сказали, что в августе она села в незнакомый автомобиль вместе с детьми и уехала", – сказал Ахтель.





Он также рассказал, что еще до произошедшего старший сын женщины, которому 26 лет, выяснял ситуацию о том, куда она собирается, складывает вещи.





Собеседник Sputnik также рассказал, что до декретного отпуска женщина работала во вневедомственной охране Пружан.





"Сидела на тревожной кнопке. Представляете, какая ответственность", – уточнил он.









"А перед тем, как уехать, написала заявление об увольнении, получила расчет, и след ее простыл. Но самое ужасное, что увезла неизвестно куда детей", – сказал Ахтель.





Он также рассказал, что написал заявление в милицию и просит компетентные органы "пробить мобильный", чтобы узнать, где находится женщина.





"Я опасаюсь, что люди, которые вовлекли ее в секту, предупредят, и она поменяет симку", – отметил мужчина.





В свою очередь в поисково-спасательном отряде "Ангел" сообщили, что будут связываться с волонтерами из Псковской области, чтобы те помогли искать белорусскую женщину с тремя детьми.



