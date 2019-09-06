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Автомобили будут напоминать водителям не забывать детей на заднем сиденье

Мировая ассоциация автопроизводителей (Association of Global Automakers) и Альянс автопроизводителей (Alliance of Automobile Manufacturers) договорились начать выпуск автомобилей с системами, уведомляющими водителей о необходимости проверить задние сиденья, говорится в совместном пресс-релизе организаций.

Так, в соответствии с выработанным организациями добровольным соглашением, к 2025 году практически все новые автомобили будут оснащаться специальными аудио- и визуальными системами, которые будут напоминать водителям не оставлять детей на заднем сиденье без присмотра.

Как отмечено в пресс-релизе, ежегодно десятки детей умирают из-за теплового удара, когда их оставляют без присмотра на заднем сиденье пассажирского транспорта. "Поскольку большинство этих смертей вызвано тем, что детей непреднамеренно оставили в транспортных средствах, члены ассоциации  предпринимают действия, чтобы помочь предотвратить эти трагические потери, добавляя системы напоминаний о задних сиденьях, чтобы родители и опекуны проверяли заднее сиденье перед выходом из машины", - сказано в пресс-релизе.


Там также напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного в машине, поскольку требуется всего 10 минут, чтобы температура в салоне автомобиля поднялась почти на 20 градусов, а тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого.

В Альянс автопроизводителей входят BMW Group, Fiat Chrysler Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz USA, Mitsubishi Motors, Porsche, Toyota, Volkswagen Group of America, Volvo Car USA.
Интерфакс
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