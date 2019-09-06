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Один из самых успешных рестораторов Минска закрывает свой бар на Зыбицкой

Бар «Чапскi», который почти три года работал на тусовочной Зыбицкой, закрывается. Об этом в своем Facebook рассказал его соучредитель Владислав Луневич.

Пивной «Чапскі бар», который назвали в честь знаменитого мэра Минска Кароля Чапского, открылся на Зыбицкой, 6 в декабре 2016 года. Однако в конце сентября проект закрывается.

— Тяжелая, почти трехлетняя борьба за любовь гостей, к сожалению, не увенчалась успехом, и мы не видим смысла продолжать гнуть нашу крафтово-мечтательную линию.

 Мы правда очень старались. Мы очень хотели работать с пивом по-другому: через интеллект, через сервис, через атмосферу. Мы очень хотели быть другими на Зыбицкой улице. И, главное, мы очень любили и всегда будем любить наших гостей, но уже не в стенах бара, — написал Луневич.


На странице заведения добавили, что сделали все, что только смогли, но завоевать достаточно сердец гостей, чтобы обрести смысл в работе для города и для руководства у них не получилось.

Владислав Луневич — один из самых успешных минских рестораторов. Он открыл в столице такие заведения как ENZO, «Дэпо», «Лаўка», Simple, Let it be, Underdog.
TUT.by
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