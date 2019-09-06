300 гостей и услуги флориста: Собчак снова выходит замуж





Уже известно, что банкет в честь бракосочетания 37-летней телеведущей и 44-летнего режиссера состоится в Петровском пассаже. На мероприятии соберутся 300 гостей, среди которых, помимо родных молодоженов, будут присутствовать самые яркие представители российского шоу-бизнеса и кинематографа.





«В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей, — поделился генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу».





К вышеупомянутым тратам стоит прибавить и услуги флориста, которые обойдутся в четыре миллиона. Но, по словам Морозова, вряд ли жених и невеста будут оплачивать праздник из своего кармана.





«Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачевой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья», — предположил он.





Сейчас поклонники гадают — какому наряду отдаст предпочтение ведущая, и в чем на свадьбе появится режиссер. К слову, ни Собчак, ни Богомолов пока не комментируют важное событие, равно как и предполагаемую беременность будущей невесты.









Напомним, о романе звезд заговорили в начале года. Поначалу многие предполагали, что любовная связь Ксении и Константина — всего лишь пиар, однако пара доказала публике — у них все серьезно.





Собчак развелась с Максимом Виторганом, с которым прожила в браке около пяти лет. Ей удалось сделать это без публичных упреков и сохранить теплые дружеские отношения с экс-супругом.





«Мы довольно давно живем отдельно — каждый своей жизнью. Пока жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители», — подчеркивала она.