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300 гостей и услуги флориста: Собчак снова выходит замуж

Неделя осталась до свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Торжество, претендующее на звание одного из главных событий светской Москвы за последнее время, пройдет в центре российской столицы и обойдется будущим супругам в несколько миллионов рублей.


Уже известно, что банкет в честь бракосочетания 37-летней телеведущей и 44-летнего режиссера состоится в Петровском пассаже. На мероприятии соберутся 300 гостей, среди которых, помимо родных молодоженов, будут присутствовать самые яркие представители российского шоу-бизнеса и кинематографа. 

«В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей, — поделился генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу».

К вышеупомянутым тратам стоит прибавить и услуги флориста, которые обойдутся в четыре миллиона. Но, по словам Морозова, вряд ли жених и невеста будут оплачивать праздник из своего кармана.

«Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачевой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья», — предположил он.

Сейчас поклонники гадают — какому наряду отдаст предпочтение ведущая, и в чем на свадьбе появится режиссер. К слову, ни Собчак, ни Богомолов пока не комментируют важное событие, равно как и предполагаемую беременность будущей невесты.


Напомним, о романе звезд заговорили в начале года. Поначалу многие предполагали, что любовная связь Ксении и Константина — всего лишь пиар, однако пара доказала публике — у них все серьезно. 

Собчак развелась с Максимом Виторганом, с которым прожила в браке около пяти лет. Ей удалось сделать это без публичных упреков и сохранить теплые дружеские отношения с экс-супругом. 

«Мы довольно давно живем отдельно — каждый своей жизнью. Пока жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители», — подчеркивала она.
Источник: starhit.ru
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