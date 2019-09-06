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В Армении пресечена попытка массового бунта в колониях

Министр юстиции страны Рустам Бадасян заявил, что на данный момент ситуация находится под контролем властей.


Власти Армении пресекли попытку массового бунта в колониях, сообщает EA Daily со ссылкой на министра юстиции страны Рустама Бадасяна. По словам главы армянского Минюста, проявления неповиновения пресекли сотрудники исправительных учреждений. 

«5 сентября в уголовно-исправительных учреждениях Армении зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены благодаря оперативным действиям сотрудников», — заявил Бадасян. 

По словам Бадасяна, в настоящее время власти контролируют ситуацию. Мятежные настроения среди заключенных нейтрализованы, заявил министр. 


В Минюсте отметили, что в случае новых попыток бунта министр и Уголовно-исполнительная служба примут меры в рамках закона. 

По данным армянских СМИ, попытки бунта были зафиксированы в колониях «Нубарашен» и «Раздан». Неповиновение связывают с принятым правительством Армении 29 августа «антиворовским» законопроектом, который криминализует статус «вора в законе», а также связи с «законниками».

Ранее сообщалось о давлении на криминальных «авторитетов» в армянских исправительных учреждениях. Минюст якобы усилил контроль над передаваемыми заключенным вещами и корреспонденцией. Сообщалось, что в результате проверок у осужденных обнаружили мобильные телефоны, интернет-оборудование и наркотические вещества.
Crimerussia
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