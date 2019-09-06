Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго: тенора обвинили в домогательствах еще 11 женщин
Певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин, имена которых не называются, обвинили легендарного тенора Пласидо Доминго в домогательствах, сообщает Associated Press.
Отмечается, что Уилсон работала с певцом в 2000 году в Вашингтонской опере.
По ее словам, перед одним из выступлений тенор схватил ее за грудь в гримерке.
Другие женщины обвинили певца в прикосновениях без разрешения, попытках неожиданно поцеловать их в губы, звонках поздно ночью и навязчивых приглашениях на встречи.
Одна из сотрудниц театра рассказала, что Доминго старались не оставлять в одиночестве с молодыми женщинами, а на корпоративы звали его жену, так как при ней он себя вел не так.
Женщины решили рассказать о домогательствах Пласидо Доминго после того, как вышло первое расследование о певце в августе.
13:37 06/09/2019