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Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго: тенора обвинили в домогательствах еще 11 женщин

Певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин, имена которых не называются, обвинили легендарного тенора Пласидо Доминго в домогательствах, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Уилсон работала с певцом в 2000 году в Вашингтонской опере.

По ее словам, перед одним из выступлений тенор схватил ее за грудь в гримерке.

Другие женщины обвинили певца в прикосновениях без разрешения, попытках неожиданно поцеловать их в губы, звонках поздно ночью и навязчивых приглашениях на встречи.

Одна из сотрудниц театра рассказала, что Доминго старались не оставлять в одиночестве с молодыми женщинами, а на корпоративы звали его жену, так как при ней он себя вел не так.

Женщины решили рассказать о домогательствах Пласидо Доминго после того, как вышло первое расследование о певце в августе.
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