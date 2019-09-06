Отмечается, что Уилсон работала с певцом в 2000 году в Вашингтонской опере.





По ее словам, перед одним из выступлений тенор схватил ее за грудь в гримерке.





Другие женщины обвинили певца в прикосновениях без разрешения, попытках неожиданно поцеловать их в губы, звонках поздно ночью и навязчивых приглашениях на встречи.





Одна из сотрудниц театра рассказала, что Доминго старались не оставлять в одиночестве с молодыми женщинами, а на корпоративы звали его жену, так как при ней он себя вел не так.





Женщины решили рассказать о домогательствах Пласидо Доминго после того, как вышло первое расследование о певце в августе.